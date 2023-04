Anna Lewandowska gotuje owsiankę i myli właściwości kurkumy... "Tak powiedziałam? OMG!"

Ola 17 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Nie mogła zapamiętać hasła, uwaga "live01", faktycznie nie do zapamiętania, co chwilę zerkała na przepis, podobno gotuje z pasją, to raczej powinna ugotować coś co ma opanowane, no hit "prozapalne", toć nie rozumie kobieta w ogóle tego słowa, to widać jak je wypowiada, ja jak czegoś nie ogarniam, a mogę, to tego nikomu nie wciskamy, ogólnie słabe