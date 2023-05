Anna Lewandowska komentuje śmierć 8-letniego Kamila: "Nie potrafię przejść obojętnie"

sylwia 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Uważam, że należy uczyć też dzieci, że można i trzeba się czasami sprzeciwić dorosłemu. Tak wychowuję dzieci. Nie są szczególnie posłuszne, ale też nie rozrabiają. Nie mam świętego spokoju, ale wychowuję tak, jak uważam, że będzie im w życiu lepiej. Może będą umiały zauważyć jak im ktoś w przyszłości będzie kity wciskał, a aktualnie przylatują do mnie jak nie zgadzają się z czyimś zdaniem. Możemy to przegadać i też czasami się zgadzamy, a czasami nie. Oczywiście nikogo nie namawiam do robienia jak ja. Nie uważam też, że należy nadmiernie pilnować i kontrolować rodziców, którzy dbają i kochają swoje dzieci. Jestem przeciwna nadmiernym, odgórnym regulacjom dotyczącym tego, co ma się dziać w szkole. Za to popieram edukację, również seksualną prowadzoną przez specjalistów (o matko! NIE nauczycieli!). Wiedza w odpowiedni, bezpieczny, zgodna z etapem rozwojowym sposób przekazana, nikomu nie zaszkodzi, ani nikogo nie zmieni. A jak będziemy udawać, że czegoś nie ma, to dzieciaki sobie w internecie poszukają i same (w szkolnym klopie) obgadają. Zwrócą się do "autorytetów" z internetu, bo nie będą miały zaufania do takich dorosłych. A rezultaty mogą być szokujące i pojawią się pytania, kogo to wina. A wina, to będzie tych, którzy z dziećmi nie rozmawiają, NIE SŁUCHAJĄ, ale głównie zabraniają, krytykują i udają, że pewne rzeczy nie istnieją (np. nasz rząd). Najgorsze co można zrobić, to chyba powiedzieć dziecku (dla ustalenia uwagi - chłopcu), które w duszy marzy o założeniu kiecki, że to zło lub grzech. Przecież może spróbować w bezpiecznych warunkach. Jestem przekonana, że nic się nie stanie. A co do rodziny Kamilka (tej za to odpowiedzialnej), to do paki z nimi. Ten tekst nie jest do nich skierowany, bo to trzeba być jakimś emocjonalnym betonem o umiejętnościach wychowawczych kostki brukowej, aby dziecko tak urządzić. Z takimi to niech śledczy gadają.