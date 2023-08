Anna Lewandowska na bosaka wywija bioderkami na ulicznej potańcówce. Internauci oceniają: "Kompletnie z tańcem NIE PO DRODZE" (WIDEO)

Koma 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sama postać Anny jest mi raczej obojętna...wkrza mnie jednak to, ze ludzie czepiają się jej o wszystko. Wygląda nie tak jak ludzie chcą, rusza się nie tak jak ludzie chcą...wszystko robi nie tak wg was. Zapewne ma kompleksy jak każdy człowiek, może i chce coś sobie i ludziom udowodnić przez pokazywanie życia w internecie. Jednak pomyślcie jak jesteście okrutni krytykując ją za wszystko, wyśmiewając, obrażając...co z was za ludzie??!! Pewnie większość ma dzieci albo planuje je miec więc na samą myśl jaki wy im przykład dajecie albo dacie robi mi się niedobrze.... jak dla mnie niech ona tańczy, śpiewa, maluje, ćwiczy, robi co chce...ja nie muszę jej obserwować a jak to wszystko da jej radość w życiu to niech to robi i już...jak wam się nie podoba to idżcie poczytać książkę a nie ją śledzicie i obserwujecie na instagramie i czytacie o niej artykuły...to jest rozwiązanie waszego problemu z nią....