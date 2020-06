Anna Lewandowska narzeka w "Dzień Dobry TVN": "Po drugim dziecku nie jest tak łatwo wrócić do formy"

matka i. 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

dzisiejsze babcie dbaja cgyba bardziej i wyglad i forme niz o dziecko. jakby byla sama z dwojka dzieci , bez pomocnikow , bez nian , musiala wstawac o roznych godzinach dnia i nocy, posytac w kolejce, ugotowac papki dla dziecka i jedzenie dla reszty godziny, , to nie wiedzialaby kiedy dzien zlecial - a ona zdazyla napic sie tylko kawy i skubnac cos z dziecinnego sniadania czy obiadku. to jest najlepsza recepta, a potem jeszcze spacerki z dziecmi na pklac zabaw i gonitwa za nimi , a potem kapiel , kolacja , uspienie dzieci i ugotowanie obiadu na drugi dzien ...bo do pracy. TO JEST NAJLEPSZA DSIETA . OBECNE MATKI CHCA DBAC BARDZIEJ O SIEBIE NIZ O DZIECI I WCIAZ NAZEKAJA , SPYTAJCIE SWOICH MATEK JAK ONE TO ROBILY ?P. Lewandowskiej tez to zalecam