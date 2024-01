Anna Lewandowska o ciemnych stronach macierzyństwa: "To są te dni, kiedy chce mi się PŁAKAĆ i czuję się w tym SAMA"

POLA 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

By Ann czy możesz się uspokoić. Przestań już wreszcie jeśli rzeczywiście twoje życie jest skomplikowane wypłacz się do przyjaciółek oczekujesz pocieszenie od anonimowych kobiet, które ewidentnie swoimi wywodami wkurzasz. Przecież to chlip chlip to działanie marketingowe w stylu mam tak jak wy. Wiesz nie masz tak jak inne bo jak ja mam kasę jestem na wakacjach z ukochanymi dziećmi jestem szczęśliwa. Ty jesteś non stop na wakacjach masz przy sobie ukochane dzieci jeśli jednak nie jesteś szczęśliwa udaj się po pomoc ale nie na pudla, bo nie wykluczone, że rzeczywiście możesz być w potrzebie. Ale, wiesz takie teksty nie wpłyną na zwiększenie polubień bo większość jednak chciałaby mieć twoje możliwości i tu współczucia i zrozumienia nie otrzymasz, zatem niewłaściwy adres. Ani nic nie sprzedasz ani nic nie kupisz.