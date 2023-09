Anna Lewandowska opowiada o problemach z PORODEM na tle Sagrady Familii: "To trwało 28 godzin. Było MUY DIFICIL" (WIDEO)

Anna Lewandowska wspomina narodziny Klary

Uśmiechnięta od ucha do ucha Anna nakreśliła paralelę między porodem starszej córki Klary a narodzinami Laury. Oba porody miał trwać 28... tyle że w przypadku pierwszej nie mówimy tu o minutach, a o godzinach. Należy zwrócić uwagę, jak zgrabnie Ania wplata do swoich wypowiedzi hiszpanizmy.

Rodziłam 28 godzin, pierwsze dziecko, Klarę, a Laurę 28 minut. Generalnie pierwszy poród był bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciężki - "muy dificil". To jest prawda, że dzięki wytrenowaniu, dzięki temu, że dobry stan ciała miałam, przez to, że miałam dobrą dietę, aktywność fizyczną, to udało mi się urodzić do końca naturalnie.