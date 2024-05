Anna Lewandowska pokazała talent starszej córki. "Chciałam pochwalić się make-upem mojej Klary. GREAT JOB"

Anna i Robert Lewandowscy mieli ostatnio kilka okazji do rodzinnego świętowania. Początek maja obfituje u nich w urodzinowe imprezy. W zeszłą sobotę Klara skończyła 7 lat , a zaledwie 2 dni później życzenia i prezenty przyjmowała 4-letnia już Laura . Małżonkowie stanęli na wysokości zadania, by małe solenizantki na długo zapamiętały moc zapewnionych atrakcji.

Jedna z najsłynniejszych polskich trenerek personalnych w ostatnim czasie niezwykle rzadko powraca na łono ojczyzny. Kiedy jednak przylatuje do Polski, za każdym razem akcentuje swoją obecność, chętnie pojawiając się na gwiazdorskich spędach. Niemal za każdym razem olśniewa doborem wieczorowej kreacji, starannie ułożoną fryzurą oraz perfekcyjnym make-upem. Tym razem jednak "Lewa" dała się porwać makijażowemu szaleństwu.

Anna Lewandowska umalowana przez starszą córkę

35-latka umieściła w sieci zabawną relację prosto z domowego salonu. Wyluzowana mama posłużyła za modelkę do eksperymentów, jakie przeprowadzała na niej Klara w towarzystwie swojej koleżanki. Dziewczynki dorwały się do kuferka kosmetycznego wypełnionego po brzegi akcesoriami do makijażu.