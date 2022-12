Anna Lewandowska pozuje w bikini w tropikach, chwaląc się wyrzeźbionym brzuchem (FOTO)

Polacy zaskoczyli na tegorocznym mundialu i mimo przegranego meczu z Argentyną - udało im się wyjść z grupy. Kadra co prawda nie popisała się na murawie, ale i tak awansowaliśmy do 1/8 finałów mistrzostw świata, co było niewątpliwie ogromnym wyczynem. Od początku było wiadomo, że w starciu z Francuzami szanse mamy raczej marne, to i tak kibice Biało-czerwonych do samego końca wierzyli w umiejętności piłkarzy i przede wszystkim... szczęście. Po starciu z Argentyną zaliczyliśmy spory sukces, bo nie tylko udało nam się zdobyć jednego gola, ale i spędziliśmy trochę czasu pod bramką przeciwnika. Finalnie przegraliśmy jednak 1:3 i musieliśmy pożegnać się z Katarem.