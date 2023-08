Anna Lewandowska pozuje w bikini z sieciówki u boku Roberta (FOTO)

Anna Lewandowska w mediach społecznościowych publikuje sporo zdjęć oraz nagrań. Profil Lewandowskiej obserwuje ponad 5,4 mln użytkowników, wśród których są fani zarówno trenerki, jak i również jej męża. Żona piłkarza była ostatnio skazana na kilka dni rozłąki z Robertem, który poleciał do Los Angeles w sprawach zawodowych. Po wygranym przez FC Barcelona meczu towarzyskim z A.C. Milan, Robert Lewandowski wrócił do stęsknionej Ani.

Lewandowscy w luksusowej willi

Powrót piłkarza do domu stał się okazją do wspólnego spędzenia czasu. Lewandowscy odpoczywają w swojej willi na Majorce. Posiadłość, której wartość szacowana jest na blisko 4 mln euro, mieści się w hiszpańskiej miejscowości Santa Ponsa. Ania wyciągnęła Roberta do rajskiego ogrodu, gdzie przy basenie zrobili sobie romantyczne zdjęcia. Relaks nad wodą stał się również okazją do zaprezentowania nowego kostiumu kąpielowego z sieciówki. Żółte bikini odsłoniło wysportowane ciało trenerki. Post na Instagramie natychmiast zdobył tysiące polubień, a fani w komentarzach nie szczędzili parze komplementów.