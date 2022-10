Anna Lewandowska prezentuje hiszpański pokoik Klary i Laury: różowe łóżeczka, bajkowe ilustracje i wiklinowe mebelki (ZDJĘCIA)

kibic polski 31 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

Niemcy do tematu niepokazywania twarzy ich dzieci podeszli: "dziwne, ale ludzie nie takie pomysły mają. Niech im będzie". Polacy - nie mieli nic do gadania, musieli te ich dwojga pomysły latami znosić. Przenieśli się jednak do Hiszpanii i widać Robcio oraz żoneczka chyba usłyszeli: "ludzie, nie możecie tego robić, bo tu uznają was oboje za nienormalnych, zar0zumiałych, będzie krecha na wizerunku jak stąd do Madrytu ! Albo pokazujecie dzieci w miarę normalnie, albo wcale". No i się okazuje - przeważyło. A nas, Polaków i Polki, małżeństwo L. latami miało za nic.