Anna Lewandowska prezentuje NOWĄ WILLĘ i efekty pracy EKSPERTKI OD PORZĄDKU: "Mieszkam na dwa domy, organizacja jest bardzo ważna" (ZDJĘCIA)

Myśliciel 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zamiast się oburzać, lepiej przyjąć do wiadomości, że to nic innego jak "lokowanie produktu" obliczone na to, że ludzie zaczną szukać takich rzeczy i też je kupować. Te zdjęcia i aktywność w mediach społecznościowych to część zarobkowej pracy AL. I tyle.