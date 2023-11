Anna Lewandowska "przemawia" GŁOSEM Szymona Hołowni: "Obrazić też trzeba umieć". Wyszło zabawnie? (WIDEO)

Anna Lewandowska jest niezwykle ambitna i nastawiona na realizację celów. Nie sposób odmówić jej predyspozycji do sportu i żyłki do biznesu, dzięki czemu od lat zarabia krocie na motywowaniu innych do pracy nad sylwetką. Jakiś czas temu "Lewa" wyznaczyła sobie nowy cel - uparła się, że będzie tańczyć bachatę. Jak zwykle do zadania podeszła z pełnym zaangażowaniem - zatrudniła trenera i pod jego okiem przez wiele miesięcy szlifowała kroki.