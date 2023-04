Anna Lewandowska refleksyjnie wspomina czasy biedy: "Zawsze chciałam być kobietą niezależną, taką, która zarabia na siebie"

Bardzo jestem wdzięczna za to, co się dzieje w moim życiu i do jakich momentów doszłam, też zawodowych. Zdecydowanie trzeba marzyć wysoko. To jest taka moja refleksja. Zawsze chciałam być kobietą niezależną, taką, która zarabia na siebie, która sobie poradzi, która będzie silna, która w momentach porażki, w momentach słabszych wyjdzie z tego - mówiła kołczersko Ann.