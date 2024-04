Anna Lewandowska świętuje Międzynarodowy Dzień Tańca, pląsając u boku PRZYSTOJNEGO instruktora. Byłaby dyszka od Iwony Pavlović? (WIDEO)

Anna Lewandowska pokazuje, jak tańczy bachatę. Internauci są w szoku

Niespełna 1,5 roku temu poszłam na swoje pierwsze zajęcia bachaty. Nie przypuszczałam wtedy, że taniec stanie się moją pasją. Daje mi ogromny fun i jest formą aktywności fizycznej (która jest nieodłącznym elementem w moim życiu) [...] To niesamowite, jak pasje rozwijają nas, motywują do działania i pozwalają wyrazić siebie. A z racji, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca, to fajna okazja, żeby wspomnieć o tym, jak wiele możemy z niego czerpać. [...] Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć - napisała na Instagramie.

Półtora roku i jakie efekty. Przyjemnie się was ogląda; Super, Anno. Ważne, żeby robić to, co się kocha; Ale to się fajnie ogląda; Inspirujące dla wielu osób i cudowne nagranie; Przepięknie; Kocham bachatę. Pięknie, Aniu; Gratulacje, Anno. Taniec i muzyka to przepiękna pasja; Pięknie! Cudownie, że się spełniasz w tym, co kochasz - czytamy w komentarzach.