Anna Lewandowska przekonuje, że nie osiągnęła SUKCESU dzięki sławie Roberta: "Ironizuje się, że mam pieniądze, bo jesteśmy razem"

Polak1

Niech Bajek nie opowiada ze bez Roberta by osiagnela to wszystko co ma .😊 Gdyby nie jego kasa to by byla szara myszka jak My wszystkie .😊 Roberta kasa dala ci Aniu rozpoznawalnosc , bogactwo i to wszystko co jest z tym zwiazane .😊 Moglaby w koncu przyznac przeciez to nie ujmuje Nic, ze tak, gdyby nie Robert nie osiagnelabym tego co mam 😊