Anna Lewandowska uczciła 34. urodziny brata. Zamieściła wspólną fotkę z Piotrem: "Mój przyjaciel, MOJE WSPARCIE" (FOTO)

Jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w całej Polsce Anna Lewandowska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie to uczucie, gdy miliony osób bacznie obserwują każdy twój krok. W takich warunkach naturalnie nietrudno o bolesne potknięcia, które prędko mogą stać się pretekstem do bezlitosnej krytyki ze strony internautów.

Mimo to nie ma dnia, w którym "Lewa" choć raz nie przemówiłaby do swoich instagramowych obserwujących, albo nie zademonstrowania kulisów swojej gwiazdorskiej rzeczywistości. Ostatnio nawet "odważyła się" pokazać fanom w naturalnej wersji, za co została zresztą doceniona przez internautki.