Anna Lewandowska udziela się charytatywnie w sukience za ponad 8 TYSIĘCY ZŁOTYCH. Stylowo? (FOTO)

Anna Lewandowska na dobre wrosła już w życie w Hiszpanii. Żona Roberta Lewandowskiego nie tylko chętnie korzysta z uroków Barcelony, ale i angażuje się w różne lokalne inicjatywy. Tym razem wybrała się na charytatywną galę "People in Red" w Narodowym Muzeum Sztuki Katalonii w Barcelonie. Jak czytamy na stronie poświęconej wydarzeniu, celem gali było zebranie środków na badania naukowe mające pomóc w leczeniu infekcji, które są obecnie przyczyną jednego na trzy zgony na świecie. Chodzi m.in. o: HIV, covid-19 i infekcje przenoszone drogą płciową.

Anna Lewandowska udziela się charytatywnie w Barcelonie

Lewandowska w sukience za ponad 8 tysięcy złotych

Najwięcej uwagi fanów Anna skupiła na swoim wyglądzie podczas imprezy. Najpierw mogliśmy obejrzeć, jak starannie wmasowuje krem w ręce, po czym spryskuje się perfumami, zalotnie chichocząc. Wszystko to w małej czarnej z białą różą przy szyi projektu Magdy Butrym. Żona kapitana reprezentacji polski często sięga po rzeczy stworzone przez polską projektantkę. Jakiś czas temu pokazała się w t-shircie z wyszywanym bikini na wysokości biustu. Jego cena to ok. 1750 zł.