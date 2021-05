Anna Lewandowska w mercedesie za MILION złotych przejeżdża na czerwonym świetle (ZDJĘCIA)

mzt 30 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

W Warszawie brak jest sekundników pokazujących ile zostało czasu do zmiany świateł z czerwonego na zielony i odwrotnie. Takie instalacje są w wielu innych polskich miastach a także zagranicą, nawet w Hawanie na Kubie. W Warszawie - nie ,ciekawe dlaczego ? a szkoda bo to by bardzo wszystkim kierowców ułatwiło prowadzenie samochodu i na pewno mniej było by nerwowych sytuacji na skrzyżowaniach. Wiele jest takich skrzyżowań w Warszawie gdzie światła zmieniają się nagle i albo gwałtownie hamujemy i możemy dostać w tył auta lub łapiemy się na późne pomarańczowe. Jak zbliżamy się do skrzyżowania i widzimy sekundy do końca zmiany świateł kierowca może ocenić sytuacje i zaplanować spokojnie dalsze prowadzenie pojazdu.