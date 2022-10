Anna Lewandowska w sportowym wdzianku rozsyła uśmiechy, trenując na stadionie w Łodzi (ZDJĘCIA)

MerySu 42 min. temu zgłoś do moderacji 338 1 Odpowiedz

Ja apropos czegoś innego... Świat zszedł na psy, niestety. Widząc co wyprawia wirtualne życie z ludźmi w obecnych czasach to mam ochotę założyć betonowe buty i wskoczyć z nimi do rzeki... Moje koleżanki (prawie wszystkie) zostały dumnymi influancerkami, i każde spotkanie z nimi zaczyna się od tego, że fotografują wszystko co jest dookoła/oznaczają nazwę restauracji/klubu i zamiast porozmawiać sprawdzają swoje social media, co chwilę zerkają na telefon, i mam wrażenie, że już nic poza tym ich nie interesuje, więc ograniczam je do minimum. Nie mówiąc już o dziewczynie brata (19 lat) która zamawia ubrania, drogie kosmetyki, biżuterię tylko po to, żeby zrobić sobie w tym zdjęcia i to oddać, a najśmieszniejszy jest fakt, że oznacza te posty jako "współpraca" np z marką Mohito, chyba po to żeby każdy odwiedzający zdał sobie sprawę z jak ważną osobą ma do czynienia -_- Nie ogarniam... albo wchodzę na fb, dawna znajoma piszę, że "wczoraj zmarł jej brat" wstawia przy okazji jego zdjęcia, opisuję jakim był dobrym bratem, a jednocześnie prosi o "spokój w tym trudnym czasie" jakby była jakąś Małgorzatą Rozenek, i lajkuje każda odpowiedź z kondolencjami, a czasem doda nawet jakiś gif z serduszkiem. Kilka dni później widzę jak znajoma Pani matka składa życzenia urodzinowe swojemu 2 letniemu dziecku, i dziękuję, że się urodziło, piszę jak to wspaniale je mieć itd.. tylko do kogo to piszę? Do siebie samej? Do tych ludzi co ich to nic nie obchodzi? Bo przecież to dziecko tego nie przeczyta jeszcze przez kilka lat. Chociaż jeszcze gorzej jest chyba wtedy jak ludzie składają sobie życzenia na tablicy, a mieszkają ze sobą, opisując tym jak to bardzo się kochają i żyć bez siebie nie mogą, ale why?? Ktoś mi to wytłumaczy? Nie to, że się czepiam, ciekawa jestem, czy jakby żona osobiście powiedziała to mężowi przy okazji wręczenia prezentu to byłoby mniej wartościowe, i już by się nie liczyło, bo nikt tego nie słyszał? Nie wiem, nie wiem.. a o tych wszystkich Baby showerach oto podobnych imprezach nawet nie wspomnę, bo byłam ostatnio i nie polecam. Atmosfera napięta jak gumka w nowych majtkach, ale każdy "szczerze" się uśmiecha, bo przecież zdjęcie będzie na Instagramie i trzeba pokazać jak to każdy fantastycznie się bawi. I nie pisze tego dlatego bo jestem zgorzkniałą babą (chociaż może trochę) co to nie ma innych problemów, ale dlatego, że już sama nie wiem czy to ja jestem jakaś nienormalna, czy Ci wszyscy ludzie co już żyją w wirtualnym świecie?