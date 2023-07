Anna Lewandowska w srebrnej mini prezentuje efekty wielomiesięcznych tanecznych treningów na przedweselnej imprezie (WIDEO)

kasia 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

Znowu tyle jadu wypływa. Tańczy ładnie jak to ona ładnemu we wszystkim ładnie. Można hejtowac ale trzeba przyznać że jest najbardziej znana polka wczechczasow . Ma wpływ na opinie o Polsce i Polakach. Dużo pracuje i ma mnóstwo energii skąd ona bierze ją na taniec pracę sport gotowanie dzieci chouchingi podróże. Faktem jest że zrobiła dla ludzi wiele dobrego dużo osób wyszło z nadwagi i zmieniło nawyki żywieniowe na takie jak ma Anna. Setki osób uleczyła swoją wiedzą etc. Z chorób przewlekłych raka zakrzepicy etc. Co lekarze nie dawali im szans. Dzieli się swoją wiedzą życiową daje chouchingi jak żyć i kierować się w życiu żeby osiągnąć sukces. Jak dla mnie więc robi dużo dobrego dla ludzi. Do tego fajnie się prezentuje na stadionie