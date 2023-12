Anna Lewandowska wspomina TRUDNĄ sytuację finansową z przeszłości: "Mam w sobie dużo zrozumienia dla osób, które dotknęła bieda"

Leo 33 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Dość tego gadania Pani Anno. Mówi Pani, że Caritas was wspierał, bo bieda. Ja zostałam sama z dzieckiem, w tym czasie co Pani mama. Jako pomoc można było dostać butelkę oleju, mąkę, ryż i nic więcej. To co Pani mówi o butach, tak owszem były piękne dary z zagranicy, ale dziwnym trafem nie trafiały do biednych, tylko po znajomości. Sąsiadka z mojego bloku była przy dzieleniu tych darów, bardzo dobrze im się powodziło i zaplanowali chodząc w tych ekstra rzeczach z darów z zagranicy. Piēkne skóry, kożuchy, buty, sam pewex. Jak sama Pani przychodziło siè to tam, gdzie nie powinno.