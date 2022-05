Anna Lewandowska wspomina wypad do Cannes, pokazując ZAKULISOWE nagrania (WIDEO)

W ostatnich dniach Anna Lewandowska bez wątpienia nie mogła narzekać na brak wrażeń. W minioną niedzielę celebrytka wraz z Robertem Lewandowskim odwiedziła Monako, gdzie oboje podziwiali kierowców Formuły 1 rywalizujących na jednym z najsłynniejszych torów wyścigowych na świecie. Przed przyjazdem do Monte Carlo małżonkowie brylowali natomiast w Cannes. Para zaszczyciła obecnością na kilku eventach odbywających się w ramach 75. edycji dorocznego Festiwalu Filmowego - w tym dwie filmowe premiery, podczas których mieli okazję przechadzać się po słynnym czerwonym dywanie, prezentując przy tym nienaganne stylizacje i śnieżnobiałe uśmiechy.

W poniedziałek Anna Lewandowska poinformowała fanów, że oficjalnie zakończyła podbój francuskiej riwiery. Celebrytka błyskawicznie rzuciła się rzecz jasna w wir zawodowych obowiązków, przy okazji zdradzając, że najbliższy miesiąc w jej wypadku zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Obecnie Ann stacjonuje w Warszawie, gdzie dogląda licznych biznesów oraz spędza czas z córkami. Wygląda jednak na to, że myślami celebrytka wciąż przebywa jeszcze w słonecznym Cannes. W poniedziałek Lewa postanowiła powrócić pamięcią do pobytu we Francji i opublikowała na TikToku nagranie, w którym zaprezentowała obserwatorom, jak od kulis wyglądały jej przygody podczas festiwalu.