Anna Lewandowska wspomina zmarłą babcię w poruszającym nagraniu: "Czas nie goi ran, tylko uczy żyć bez Ciebie" (WIDEO)

Anna Lewandowska jest jedną z najaktywniejszych w sieci celebrytek. Ukochana Roberta Lewandowskiego zgromadziła już pokaźną publikę, bo na Instagramie jej życie śledzi już ponad 5 milionów internautów . Ann w swoich social mediach pokazuje przede wszystkim, jak dbać o kondycję i dobrego ducha, nie brak też przepisów na rozmaite "kulki mocy" i kadrów z życia prywatnego. Tym razem trenerka, w której to płynie "hiszpańska krew", zdecydowała się na pełen emocji wpis poświęcony zmarłej przed rokiem babci. Ania opublikowała wzruszające czarno-białe nagranie, na którym widać jej babcię, Jolantę Krzywańską, która spaceruje po polu i z uśmiechem na ustach przygląda się pasącym się na łące koniom.

Anna Lewandowska na wzruszającym nagraniu wspomina babcię

Ech, bardzo to rozumiem Aniu - pisała aktorka.

Moja babcia zmarła w 2021 roku w trakcie pandemii w Polsce. Nie wolno było wejść do szpitala, umierała w samotności. Nie mogę sobie z tym poradzić, nie ma dnia, żebym za nią nie płakała; Trzymaj się kochana; Tak wzruszające, że zapiera dech w piersiach; Bardzo wzruszający film. Życzę wszystkim takich pięknych wspomnieć po Dziadkach ; Pustka w sercu po stracie bliskiej Ci osoby zostaje na zawsze i nikt nie jest w stanie jej wypełnić. Piękne wspomnienie babci; Matko, jakie to jest piękne - pisali obserwatorzy.

Anna Lewandowska wspominała babcię we Wszystkich Świętych

Anna Lewandowska w zeszłoroczny Dzień Wszystkich Świętych wspominała babcię we wzruszających słowach. Wówczas to trenerka wróciła do czasów dzieciństwa, kiedy babcia sadzała ją na kolanach i śpiewała jej kołysanki. Przy okazji Ann opublikowała kilka archiwalnych kadrów z seniorką.