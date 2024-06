Anna Lewandowska wtula się w Roberta, publikując z nim zdjęcie zaraz po meczu. Uroczo? (FOTO)

Leon Zdziałek 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Kto drewniakowi daje podchodzić do karnego? Co to w ogóle za podskoki przy wykonywaniu karnego? Zmyłki jakieś? Jeśli miały kogoś zmylić, to zmyliły drewniaka. Odwiedź człowieku już z tej kadry, nie rób coraz większej wiochy