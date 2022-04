Anna Lewandowska z Klarą i Laurą żywo kibicują i machają Robertowi Lewandowskiemu z trybun (ZDJĘCIA)

ala 3 godz. temu zgłoś do moderacji 8 6 Odpowiedz

a czemu Warszawa dzisiaj sparaliżowana co znowu świętuje dyktator Kaczyński winny z bratek katastrofa Smoleńsk to chore modlą sie tak do Boga że winny i czemu sie nie boi tego Boga jak on jest ??? a syreny nie buczaly jak to media podają że wszędzie nie wszedzie 3/4 miast nie nie powod UKRAINCY A POWOD BO POLSKI NAROD NIE CHCE I CO NA uKRAINCY OBCHODZA I JAKIM PRAWEM ONI W pOLSC EONI WINNI TEJ WOJNY