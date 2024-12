Anna Lewandowska ZAPRZECZA, że majstrowano przy jej twarzy. "Nie miałam nigdy żadnej operacji. Poza piersiami"

Anna Lewandowska od lat prężnie działa na Instagramie. Za sprawą mediów społecznościowych i obozów, które organizuje, jest w stałym kontakcie z fanami. Trenerka chętnie relacjonuje w sieci swoje życie zawodowe, jak i prywatne. Pod koniec listopada "Lewa" pokazała wielkie otwarcie własnego ośrodka sportowego w Barcelonie. Natomiast podczas okresu świątecznego żona Roberta kilka razy zaprezentowała obserwatorom twarze Klary i Laury. W niedzielę natomiast w Polsacie wyemitowano kilkunastominutowy wywiad Ann. Odniosła się podczas niej do plotek, że majstruje przy wyglądzie swojej twarzy.

W listopadzie Anna Lewandowska pojawiła się na gali "Kobieca marka roku", na której odebrała statuetkę. Zdjęcia z gali obiegły sieć, co spowodowało lawinę komentarzy internautów dotyczących wyglądu trenerki. W rozmowie z Pudelkiem dr Małgorzata Kocot oceniła, co jej zdaniem mogła poprawić sobie "Lewa".

Ania Lewandowska jest przykładem kobiety, która zmienia się wraz z wiekiem i możliwe, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, ale dba o to, by te zmiany były naturalne. Kiedyś ciężkie, "masywne" okolice czoła, nisko osadzone brwi i zdecydowanie widoczny nadmiar skóry na górnej powiece… a dziś otwarte oko, zero ciężkości. (...) - wyliczyła.