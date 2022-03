Anna Lewandowska żegna ukochaną babcię: "Jeszcze pójdziemy razem do opery - TEJ ANIELSKIEJ"

Igor 25 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Zniknij maro ze wszystkich portali i Rozenek druga. Chcemy czytać o wartościowych ludziach snobko ze starych babic. Pokaż zdjęcie obrazu „Mona Lisa” Leonardo da Vinci, wielkiego mistrza. Na dowód wizyty w Luwrze. Albo szklanej piramidy przed muzeum. Ty wklejasz suknię za ciężkie tysiące z restauracji w Paryżu. Bez studiów, wujek pracę załatwił w firmie z przyprawami ani be ani me po angielsku. Pani do sprzątania i podróże kilka razy do roku. Taka to pożyje. Ale dziecka nie masz i bardzo dobrze.