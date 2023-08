Anna Markowska pręży się w bikini i pozuje z... Sebastianem Fabijańskim?! Tak podsyca plotki o ROMANSIE (FOTO)

Anna Markowska brała udział w siódmej edycji programu "Top Model". Dotarła do finału i mimo że zajęła nie pierwsze a trzecie miejsce, to spośród innych uczestników tamtej odsłony show najgłośniej jest właśnie o niej. To jednak zasługa nie tylko jej dokonań w branży modelingowej, ale również związków ze znanymi mężczyznami.

Anna Markowska i Sebastian Fabijański są razem?

Jeszcze do niedawna Markowska spotykała się z Kubą Wojewódzkim. Co prawda samozwańczy "król TVN-u" swoim zwyczajem nie epatował związkiem w mediach społecznościowych, to jednak czasem pozwalał sobie na wyjątki. Przy okazji tegorocznej majówki wrzucił do sieci wspólne zdjęcie z modelką. Wcześniej para zaliczyła też debiut na salonach.

Wiele wskazuje jednak na to, że Wojewódzki i celebrytka nie są już razem. Jakiś czas temu paparazzi "przyłapali" Markowską na wieczornej randce z Sebastianem Fabijańskim. Z kolejnych doniesień wynika, że ich relacja ma być na tyle poważna, że Ania poznała już Bastka, syna aktora ze związku z Maffashion.

Anna Markowska podsyca plotki

Ani jedno, ani drugie nie odniosło się wprost do rewelacji na swój temat, jednak najnowsze zdjęcie na instagramowym profilu Markowskiej jest co najmniej wymowne. Widać na nim modelkę w towarzystwie dwóch mężczyzn. Jeden z nich do złudzenia przypomina Fabjańskiego. Modelka strategiczna dodała kadr tak, aby wizerunek mężczyzny nie był w pełni widoczny.

Znając strategie Markowskiej, nieprędko potwierdzi, czy z Fabijańskim rzeczywiście łączy ją coś więcej. Kolejne niejasności będą wzbudzały zainteresowanie kolorowej prasy, a przecież o to właśnie chodzi. Swego czasu informator Pudelka wyjawił, że relacja modelki z Pawłem Delągiem była ustawką mającą zapewnić jej powrót do show biznesu. Udało się. Od tamtej pory niedoszła top modelka regularnie jest bohaterką artykułów.

Fajny pomysł na siebie?

