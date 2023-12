Anna Markowska zdradza, czy jest gotowa NA ŚLUB na Kubą Wojewódzkim (WIDEO)

O Annie Markowskiej ostatnio zdecydowanie najczęściej mówi się w kontekście jej związku z Kubą Wojewódzkim . Choć relacja modelki i gwiazdora TVN prawdopodobnie trwa już ponad rok, wciąż wiadomo o niej stosunkowo niewiele. Fotoreporterom kilka razy udało się uwiecznić parę podczas wspólnych wyjść, jednak sami zainteresowani na ogół unikają opowiadania o szczegółach swojej znajomości. Dla wielu niemałym zaskoczeniem była więc deklaracja, która padła z ust Wojewódzkiego w jednym z październikowych odcinków jego programu. Showman w rozmowie z Moniką Olejnik otwarcie stwierdził bowiem, że jest gotowy na to, by ustatkować się u boku obecnej partnerki.

Anna Markowska zdradza, czy jest gotowa na ślub

Nasz reporter wyjaśnił, iż miał na myśli ogólną gotowość celebrytki do zamążpójścia i to, czy czuje się na tyle dojrzała, by stanąć na ślubnym kobiercu. Markowska w odpowiedzi zdradziła, że jest typem romantyczki i zawsze marzyła o tym, by związać się z kimś na całe życie.