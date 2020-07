Samokrytyczna Anna Mucha ogłasza przejście na dietę: "Potwornie się SKASZALOCIŁAM"

Anna Mucha rozprawia się z hejtem podczas makijażu

Powrót do nowej-starej rzeczywistości bywa jednak trudny, o czym aktorka poinformowała wszystkich w rozmowie z Fleszem. W wywiadzie dla pisma Mucha przyznaje, że okres kwarantanny był dla niej okazją do tego, aby dogadzać sobie pysznymi potrawami . Niestety wkrótce odczuła efekty i dziś przyznaje, że przybyło jej przez to kilka kilogramów, które stara się zrzucić przed powrotem na plan.

Nie ma co ukrywać, kwarantannę przeżyłam hedonistycznie. Jak wiadomo, lubię dobrze zjeść, więc to była rozkosz dla podniebienia. A że nigdzie nie wychodziłam, moja aktywność ograniczała się do poruszania między salonem, kuchnią, sypialnią a łazienką. Co tu dużo mówić, potwornie się skaszalociłam, więc teraz muszę nad sobą popracować - wyznała na łamach kolorowego pisma.