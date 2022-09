Anna Mucha odpowiada internaucie dopytującemu, czy OCHRZCIŁA dzieci

🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 354 93 Odpowiedz

Dzieci i ich prywatna sprawa? Małe dziecko potrzebuje wzoru do naśladowania i wtedy wie czego chce. Co jest dla niego dobre a co chce odzucic. A ty za nich zdecydowałaś że mają nie uczestniczyć w kościele. Więc wątpię że jako 30 latki postanowią się ochrzcić i chodzić co niedziela do kościoła. Łatwiej jest dzieciom poznać kościół i dokonać zakupu wyboru w życiu dorosłym niż w życiu dorosłym iść i szukać parafi. Wiec droga mucho podjęłaś decyzję za dzieci i nie mów że jest inaczej.