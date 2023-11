Anna Mucha poszła na cmentarz w Meksyku. Wyszła rozczarowana. "Sytuacja ABSURDALNA" (FOTO)

Anna Mucha może pochwalić się już prawie milionową publicznością w serwisie Instagram. Nic dziwnego, od dłuższego czasu jest tam niezwykle aktywna. Aktorka nie ogranicza się bowiem do wrzucania kadrów związanych z pracą na planie bądź w teatrze, ale i publikuje bardziej przyziemne zdjęcia oraz nagrania ze swojego codziennego życia.

Anna Mucha poszła na meksykański cmentarz. Tego się nie spodziewała

Mucha miała okazję uczestniczyć w obchodach meksykańskiego święta Dia de los Muertos. Wydarzenie jest tam co roku bardzo hucznie obchodzone. Organizowane są parady, a po ulicach chodzą charakterystycznie przebrani i pomalowani ludzie. Takich obrazków celebrytka spodziewała się, wybierając się na jeden z cmentarzy. Niestety, to co tam zastała, mocno ją rozczarowało.