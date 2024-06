Anna Mucha świętuje MILION followersów na Instagramie. Nie była w stanie pohamować radości: "Odbiła mi palma!"

Anna Mucha oszalała ze szczęścia w centrum Warszawy

Jurorka wielu programów rozrywkowych przekazała radosne wieści z samego serca stolicy. Jej wybuch radości nastąpił w środku dnia na oczach zapewne mocno zaskoczonych przechodniów. Nie tylko nie przejęła się ich obecnością, ale wręcz euforycznie zwróciła się do nich, jakby co najmniej skreśliła szóstkę w totka.

Stuknął mi milion, ludzie, ludziska! Jestem w centrum Warszawy pod palmą, odbiła mi palma - wykrzykiwała do telefonu przebojowa 44-latka.

Anna Mucha w ferworze pozytywnych emocji podziękowała wszystkim, którzy dołożyli do tego swoją cegiełkę.

To jest szok i niedowierzanie. Po prostu kocham was, strasznie się cieszę i będę miała totalną niespodziankę. Moje serce jest wielkie, pomieszczę was wszystkich i więcej - dodała podekscytowana aktorka.