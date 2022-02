Anna Mucha usprawiedliwia astronomiczną cenę pączków Magdy Gessler. "Pewne rzeczy MUSZĄ KOSZTOWAĆ"

szok 18 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Jan Pospieszalski na antenie PCh24 TV ujawnił swoją wymianę smsów z prof. Andrzejem Horbanem, jaka miała miejsce w momencie, gdy zapraszał go do programu „Warto rozmawiać" w grudniu 2020 roku. Wynika z niej, że szef Rady Medycznej bardzo nie chciał wystąpić w programie z udziałem dr. Włodzimierza Bodnara z Przemyśla, promującego leczenie COVID-19 amantadyną. Ostatecznie jednak doszło do spotkania obu panów w programie.

Jan Pospieszalski zaprosił prof. Horbana do programu „Warto Rozmawiać" i przedstawił mu, że w programie wystąpią też minister Michał Dworczyk oraz dr Włodzimierz Bodnar. poster O q… to obawiam się, że ja nie będę — miał odpisać Horban. Na uwagę Jana Pospieszalskiego, że warto rozmawiać, miał odpowiedzieć: Tak, ale istnieje granica. Trudno się dyskutuje z płaskoziemcami (choć mają rację). W innym smsie pokazanym przez Pospieszalskiego można przeczytać, iż prof. Horbanowi chodziło o dr. Bodnara. „Covid-19 da się leczyć" Jan Pospieszalski na antenie PCh24 TV odnosił się do treści tych smsów. Prof. Horban w grudniu 2020 roku, kiedy umierają ludzie w szpitalach, kiedy mamy pierwszy szczyt zakażeń, kiedy mamy pierwszy szczyt zgonów, prof. Horban pisze, że trudno się dyskutuje z płaskoziemcami, choć mają rację. W czym mógł mieć rację doktor Bodnar, nazwany płaskoziemcą? Otóż mógł mieć rację w tym jednym: że Covid-19 da się leczyć. I to jest herezja, której nie wolno było powiedzieć wtedy głośno — powiedział Jan Pospieszalski. Covid miał być chorobą tak przerażającą i tak strasznie śmiertelną, że w momencie kiedy pojawią się szczepienia (to jest już moja spekulacja) wszyscy ochoczo nadstawią ramię i bezdyskusyjnie przyjmą ten preparat. Horban jesienią 2020 roku wiedział, że amantadyna leczy. Przynajmniej dał to do zrozumienia. I jak zasugerował, wprowadził w błąd premiera i opinię publiczną, że nie ma leku na Covid i jedynym wyjściem są izolacje, kwarantanny i szczepienia. Równocześnie na osoby głoszące odmienne poglądy przepuszczona została nagonka — mówił dziennikarz