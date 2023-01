Anna Mucha w zmysłowym kostiumie wije się nad basenem: "Kuba potrafi zawrócić w głowie" (FOTO)

Hmmm... 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Zobaczmy, gdzie gwiazdeczki jeżdżą. Kuba, Malediwy, Majorka, Seszele...itd. Wszędzie all inclusive, kupę kasy na to wydają. Chaty wyczesane tak, że o kurcze. za samą kuchnie wydał/wydała 150 tys. Nagle lock down i płaczą, że nie mają x czego żyć, proszą fanów o pomoc i inne takie. Nie chodzi mi o to, że nie mają jeździć, że nie mają robić mieszkań, ale na litość boską, takie rzeczy się robi, gdy ma się zabezpieczenie finansowe i pewną płynność finansową, a nie rozwala się bieżące pieniądze...