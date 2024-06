Anna Mucha wspomina SKANDALICZNE zachowanie siostry zakonnej na religii. "Zawiesić kamień u szyi i wrzucić do rzeki"

Anna Mucha to jedna z tych z gwiazd, które nie mają oporów przed poruszaniem tematów "niewygodnych". W ostatnich miesiącach aktorka szczególnie chętnie wypowiadała się w kwestiach związanych z mniejszościami seksualnymi. Wynikało to, choćby z tego, że jurorowała w nowym show TVN "Drag Me Out", w którym to uczestniczkami były między innymi drag queens.