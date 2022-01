Anna Mucha wyprawiła ukochanemu 40. urodziny: tańce, bogata mimika solenizanta i TORT W KSZTAŁCIE BUTA (ZDJĘCIA)

Anna Mucha i Jakub Wons są parą już od jakiegoś czasu, jednak wyjątkowo dbają o swoją prywatność. Do tej pory najczęściej mogliśmy ich widywać przy okazji wspólnych wyjść, które dokumentowali paparazzi. Jeszcze nie tak dawno okazywali sobie czułości podczas rodzinnego wypadu do kawiarni.

Mimo że Anna Mucha i Jakub Wons poznali się jeszcze w 2016 roku, to bardzo długo utrzymywali swój związek w tajemnicy. W mediach społecznościowych wyjątkowo rzadko pokazują się razem, jednak zdarzają się oczywiście odstępstwa. Tak jest tym razem, a wszystko z okazji nadchodzących 40. urodzin życiowego partnera aktorki.

W piątek na Instastories Muchy pojawiła się seria nagrań z przyjęcia urodzinowego , które aktorka wyprawiła ukochanemu. Choć ten obchodzi 40-stkę dopiero 18 lutego, to rozpoczęli celebrację już teraz, a na miejscu czekały na gości tradycyjne atrakcje w postaci dobrego jedzenia i muzyki. Aktorka starannie relacjonowała przebieg wydarzenia i oznaczyła wszystkie miejsca i marki.

Dobry wieczór kochani, my dzisiaj świętujemy. Jest cudownie, to jest po prostu coś wspaniałego - mówiła z uśmiechem do telefonu.