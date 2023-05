Anna Mucha została OKRADZIONA! Straciła telefon z pikantnymi zdjęciami. "Tylko kilku rzeczy żałuję w swoim życiu…"

Anna Mucha ofiarą kieszonkowca. Złodziej okradł ją z "kilku lat wspomnień"

Zdaje się, że każda z zagranicznych podróży Anny Muchy to pełna wrażeń przygoda, często zakończona wpadką lub niepowodzeniem. Nieco ponad miesiąc temu aktorka, relacjonując pobyt w Paryżu, poinformowała, że omal nie została okradziona przez tamtejszych kieszonkowców. Jak się okazuje, to nie pierwszy raz, gdy podróżniczka Anna przyciągnęła do siebie złodziei. 43-latka w najnowszym poście wróciła pamięcią do momentu, gdy podczas wycieczki do Tajlandii straciła telefon. Tym samym złodziej został posiadaczem jej rodzinnych, a także pikantnych zdjęć.