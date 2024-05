Anna Nowak-Ibisz psioczy na ZBYT TRUDNĄ maturę z matematyki: "Hej, Wy z CKE, zadowoleni?"

sarmat 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

do Malwa : niektore lektury to juz naprawde moga se darowac , bo przez 100 lat G daly i wniosly i Sienkiewicz pisal bzdury , ale z bajerem i slownictwa mozna bylo lznac a te inne chazarskie wypociny to juz czas na nie , byle nie zastepowac Harry Poterem a wrocic do Kleksa ....malo kto wie , ze autorka HP tlumaczyla Akademie Kleksa na j angielski i prosze ..mozna elegancko , plagiat z rozwinieciem w 50% przynajmniej , ale wyspiarze uwielbiaja przeobrazanie historii na made in England/UK