Anna Popek już WRÓCIŁA na antenę! Zgadniecie, gdzie trafiła po rozstaniu z TVP? (WIDEO)

Anna Popek wróciła na antenę. Tu znalazła "bezpieczną przystań" po rozstaniu z TVP

Pytana o przyszłość w telewizji Anna odpowiadała dość wymijająco, co uruchomiło lawinę spekulacji, że faktycznie może szykować się do wielkiego powrotu. Najpierw sugerowano, że może mieć to związek z programem śniadaniowym TV Republika, który miał ruszyć w minioną sobotę, jednak ostatecznie jeszcze nie wystartował. Wygląda jednak na to, że i bez tego wiemy, z kim Popek nawiązała współpracę po rozstaniu z TVP.