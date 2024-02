Anna Popek pomstuje na tanie wino z wizerunkiem Matki Boskiej. "Nie podoba mi się to, ale MARYJA SIĘ OBRONI"

Dj Parasite 38 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Najbardziej mnie bawi,że niektórzy Polacy z taką kpiną mówią o winach powszechnie dostępnych w marketach. Podróżowałam po świecie i takiego gburowatego zjawiska nie widzę w żadnym,nawet znacznie bogatszym kraju. OK. 25 zł.za wino to na polskie zarobki wcale nie jest jakoś mega tanio. A mówi się o takich winach jakby to było to za 5zł.w kartonie lub worku. Normalne,dobre wino. Przecież Francuzi (mieszkałam we Francji kilka lat) tak bez okazji, do zwykłej kolacji też piją takie wina. Co więcej tam jest jeszcze taniej dla zarabiającego w euro. Za kilka € można kupić za przyzwoite winko. Nie wiem skąd w Polsce taka pogarda dla normalnych win. Co więcej nie wiem skąd w Polsce takie bogactwo,że gardzą winami z marketu.