Anna Popek staje murem za Holecką: "Danka jest osobą UCZCIWĄ i lojalną"

Czy to prawda? : Wystawa we Wrocławiu. Tym razem można podziwiać pracę zatytułowaną "Zdejmij mundur, przeproś matkę". Widzimy na nim funkcjonariusza Straży Granicznej, który zdjął swój mundur i przeprasza swoją matkę za służbę ojczyźnie i ochronę polskich granic. Wystawa współfinansowana z budżetu samorządowego, czyli przez miasto Wrocław zarządzanego przez Jacka Suryka. Tak właśnie samorządowcy, a więc i państwo polskie, dziękuje dziś funkcjonariuszom za służbę Ojczyźnie. Jeśli to prawda to gorzej być nie może.