Anna Popek w kostiumie kąpielowym zapowiada nadejście zimy. Internauci: "Pomyliła pani portale" (FOTO)

W piątek Anna Popek po raz kolejny wzbudziła zainteresowanie mediów za sprawą internetowego wpisu. Tym razem uwagę zwrócił post opublikowany na twitterowym profilu prowadzonego przez prezenterkę programu, "Wstaje dzień". Na zdjęciu widzimy bowiem Popek siedzącą na zaśnieżonej ławce w czerwonym kostiumie kąpielowym, szaliku oraz szpilkach i przy okazji posyłającą w kierunku obiektywu zalotny uśmiech. Wszystko to, by poinformować internautów o zbliżającej się wielkimi krokami zimie...

Pomyliła pani portale; Przepraszam, o co tu chodzi?; Czy pani wie, do czego służy Twitter?; TVP takie zdjęcia dodaje? A gdzie cnoty niewieście?; Owszem, jest Pani piękna, ale to zdjęcie...Nie na miejscu w tym miejscu, uważam; Godne pożałowania parcie na szkło; A gdzie rękawiczki... No i grube skarpety. Przeziębić się można; Po co to? - możemy przeczytać w komentarzach pod postem.