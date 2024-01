Anna Popek wydała oświadczenie. Wiadomo, co dalej z jej pracą w TVP

Po wielkiej rewolucji, która objęła media publiczne, wiele twarzy Telewizji Polskiej szuka "nowych wyzwań zawodowych" . Szczególnym zainteresowaniem cieszy się TV Republika, której naczelnym jest Tomasz Sakiewicz. To właśnie tam swoją medialną karierę kontynuują byłe już gwiazdy TVP m.in. Danuta Holecka czy Michał Rachoń.

Co dalej z Anną Popek w TVP?

Atmosferę wokół kariery Anny Popek podkręciła sonda, która pojawiła się na jej fanpage'u i zawierała pytanie: "Czy chciałbyś oglądać autorski program Anny Popek w TV Republika?" Po oblikowaniu ankiety w mediach natychmiast pojawiły się spekulacje o transferze Anny Popek do TV Republika. Teraz sama zainteresowana postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

Anna Popek komentuje informacje o rzekomym przejściu do TV Republika

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat mojego przejścia do innej stacji telewizyjnej wyjaśniam, że ankieta na ten temat została stworzona przez jeden z moich fanpage'y, a nie przeze mnie. Oświadczam, że niezmiennie pozostaję pracownikiem Telewizji Polskiej — właśnie minęło 25 lat (ćwierć wieku! Jak to brzmi!) mojej pracy w tej Instytucji. Rozumiem, że moi fani chcieliby mnie jak najczęściej oglądać. Spokojnie, przyjdzie na to czas — napisała w relacji na Instagramie.