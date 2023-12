Anna Popek ŻEGNA SIĘ z pracą w TVP wpisem na Instagramie?! "Wszystko się zmienia" (FOTO)

Anna Popek spędziła na korytarzach TVP niemal całe swoje zawodowe życie. Niezwykle trudno byłoby wskazać inną dziennikarkę, która tak zaciekle walczyłaby o utrzymanie swojej pozycji w redakcji . Chyba wszyscy mamy w pamięci umizgi 55-latki do zmieniających się prezesów, pisemne deklaracje chęci podjęcia nowych wyzwań wysyłane bezpośrednio do przełożonych, czy wreszcie zaproszenie do oglądania programu śniadaniowego konkurencji w trakcie nadawanego na żywo show gromadzącego wielomilionową widownię.

Anna Popek zamieściła tajemniczy post. To forma pożegnania z widzami?

Karuzela nazwisk typowanych do opuszczenia szeregów TVP kręci się już od kilku tygodni. Mimo pojawienia się w niej Anny Popek, prezenterka cały czas robiła dobrą minę do złej gry. Jeszcze dziś zapewniała, że nie otrzymała jakichkolwiek sygnałów wskazujących na jej pożegnanie się z programem śniadaniowym. Uspokoiła widzów, że "niebawem powinna pojawić się na antenie" .

Przed nami święta - wyjątkowy moment w roku, na który zawsze czekamy. To czas wybaczania, miłości i refleksji. Każdy z nas ma jakąś relację do naprawienia, coś co mógłby zrobić lepiej, inaczej. Bądźmy wspaniałomyślni i wielkoduszni, nie traćmy czasu na małostkowe zawiści, życie jest naprawdę krótkie... Wszystko się zmienia, ale niezmienne pozostaje we mnie szukanie piękna w świecie i dobra w ludziach - napisała w nostalgicznym tonie.