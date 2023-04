Anna Powierza podzieliła się zdjęciami po zabiegach upiększających. Fani współczują: "Sporo bólu w tych oczach"

Anna Powierza o medycynie estetycznej

Kilkanaście lat temu Anna Powierza przyznała się magazynowi "Gala", że przeszła operację plastyczną nosa . Jak wspominała, patrzyła wtedy na swoje zdjęcia w telewizji i nachodziła ją myśl, że byłyby idealne, gdyby jej nos był inny. To zaważyło na jej decyzji o korekcie. Eksperymentowała też z botoksem , ale akurat tego nie wspomina zbyt dobrze.

Po tym, jak ostrzyknęłam się botoksem, czułam się niekomfortowo, bo kiedy coś mówiłam, to ruszała mi się tylko część twarzy i niekoniecznie ta, która powinna . Zakończyłam więc tę przygodę – powiedziała w wywiadzie dla "Gali".

Anna Powierza pokazała zdjęcia tuż po zabiegu

Czasem zastanawiam się, jak to jest: płacimy kupę forsy, żeby ktoś sprawiał nam ból, tymczasem w necie można znaleźć tysiące osób, które z rozkoszą zrobią to za darmo. #hejt nie wyrzucaj, wykorzystaj – rozpoczęła swój wpis.

Dodała także, że to cud, że wszyscy żyją. Aktorka ma siniaki, ale podobno wcale nie lepiej wyglądają osoby, które te zabiegi wykonywały.

Zdjęcia adekwatne do sytuacji. No i uważam, że to cud, że wszyscy nadal żyją. Oczekiwałabym podziękowań i słów uznania – dodała aktorka.