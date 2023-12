Anna Senkara i Sandra Hajduk zostały nowymi prowadzącymi "Dzień Dobry TVN". Co o nich wiemy?

Niedzielne wydanie "Dzień dobry TVN" poprowadziła Paulina Krupińska i Damian Michałowski, którzy już na wstępie zdradzili, że w studiu pojawią się nowi gospodarze programu. Nowymi prowadzącymi okazały się Anna Senkara i Sandra Hajduk , które zadebiutują już 6 grudnia. Co o nich wiemy?

Kim są nowe prowadzące "Dzień dobry TVN": Anna Senkara i Sandra Hajduk

Dziennikarka od dłuższego czasu współpracowała z programem "Dzień dobry TVN", gdzie spełniała się w roli korespondentki z Wielkiej Brytanii, która relacjonowała m.in. koronację króla Karola III i królowej Camilli. W ubiegłym lecie Senkara dołączyła do grona prowadzących "Dzień Dobry Wakacje". Podczas swojej kariery miała okazję przeprowadzać wywiady z największymi celebrytami, takimi jak Shakira, Robbie Williams czy Kylie Minogue. Nie da się nie zauważyć, że Anna jest specjalistką od royalsów, co już nie raz udowadniała na antenie. W niedzielę w "Dzień Dobry TVN" Senkara wyznała, że specjalnie dla nowego zawodowego wyzwania przeprowadzi się z Londynu do Polski.