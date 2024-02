Anna Skura relacjonuje rekonstrukcję piersi prosto ze stołu operacyjnego! "Gdy się obudzę, to z nowym ciałem" (ZDJĘCIA)

Anna Skura to blogerka i podróżniczka, która idealnie wpisuje się w trend "oświeconych" kobiet żyjących na Bali. Najwyraźniej ludzie cały czas potrzebują inspiracji do afirmacji, bo jej konto na Instagramie śledzi ponad pół miliona osób. Tam od jakiegoś czasu motywem przewodnim jest zabieg rekonstrukcji piersi.

Anny Skury droga do samoakceptacji

Skura ma na koncie parę medialnych przeżyć, a jednym z nich jest nieudana operacja piersi sprzed 3 lat. Wówczas bardzo przeżywała to w mediach społecznościowych. I poniekąd trudno jej się dziwić. W końcu od lekarzy oczekujemy, że zrobią swoją pracę dobrze. Tymczasem komplikacje po Aquafillingu mocno uprzykrzyły jej życie.

Po czasie blogerka uznała, że zmieni podejście do całej sytuacji i zaczęła opowiadać o swojej drodze do akceptacji. Droga ta zaprowadziła ją do... kolejnej operacji, a właściwie zabiegu rekonstrukcji piersi. Jej decyzja spotkała się z mieszanymi reakcjami w sieci. Najwierniejsi fani tylko jej przyklasnęli, ale nie brakuje osób, które zarzucają jej hipokryzję.