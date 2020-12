Anna Starmach jest W CIĄŻY! "Nasza rodzina się powiększy"

Elzbieta 28 min. temu zgłoś do moderacji 9 11 Odpowiedz

Jestem mamą dwójki dzieci. Ciąże trudne, porody względnie łatwe, ale całe macierzyństwo opieka nad nimi i wszystko co z tym związane naprawdę ale to naprawdę potrafi stopniowo wykończyć człowieka. Na rodzinę, pomoc choć weekendową nie masz co liczyć, nie wspomnę o zakupach świątecznych czy czegos tam dla siebie etc. Dajcie spokój. Wszystkie te Panie mają czy to pieniądze czy to kogoś kto je przysłowiowo 'odciazy' od obowiązków. Niedobrze mi się robi jak widzę te wszystkie z takim beznadziejnym uśmiechem na twarzy pozując sztucznie do zdjęcia. A byście tak miały naprawdę problemy, albo non stop chorujące dzieci i za przeproszeniem się wy***ć nie mogły to odechciało by się im i robienia zdjęć i ogłaszania tego na tych beznadziejnych portalach. Pozdrawiam