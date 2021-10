Anna Starmach OBURZONA pytaniami o ciążę: "TO NIE NA MIEJSCU"

Zycie 25 min. temu zgłoś do moderacji 2 22 Odpowiedz

Q ja nie uważam, że to coś strasznego zapytać kogoś czy jesteś w ciąży. Teraz to już nic nie wypada tylko wielbić, chwalić, doceniać. Ja przytyłam 15kg w zeszlym roku, zawsze byłam szczuplutka i jak ktoś mnie zobaczył w takim wydaniu, to też się pytali czy jestem w ciazy etc szczerze za bardzo się tym nie przejęłam, że to coś strasznego, poniżającego ,jak oni mogą... Jedynie dotarło do mnie ,że wyglądam jakbym była w ciazy, a skoro w niej nie jestem, to czas coś z tym zrobić. No i się ogarnęłam i schudłam już 10. Wie czasem warto usłyszeć od kogoś z boku coś co może nam dać do myślenia. Tak wiem wiem ,są kobiety które nie mogą mieć dzieci No i co i nagle jak ktoś zapyta czy jest w ciąży, to się kobieta załamie i powiesi? Dla mnie to zwykle pytanie jak każde inne.